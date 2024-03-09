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Источник: два американских ЗРК Patriot уничтожены “Искандером” в ДНР

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Источник: два американских ЗРК Patriot уничтожены "Искандером" в ДНР

Американский зенитный ракетный комплекс “Пэтриот”

Среди украинских систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты комплекса “Искандер-М”, было два американских ЗРК Patriot, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.«

"Был произведен анализ видео объективного контроля… Пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трех уничтоженных машин – это ЗРК Patriot", – сказал источник.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео попадания ракеты российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) “Искандер-М” в скопление техники ВСУ в зоне спецоперации.

По информации оборонного ведомства, в результате удара в районе Покровска в ДНР была уничтожена принадлежащая украинской армии зенитная ракетная система С-300.

Позднее в распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара, на которых видно, что уничтожены три названные системы противовоздушной обороны.

В субботу днем радио Sputnik также сообщило, что российские военнослужащие сбили многоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29.

Взято отсюда.

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