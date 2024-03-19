Источник: ЕС может обсудить заявление Макрона об отправке войск на Украину

Главы государств Евросоюза могут обсудить предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину на саммите 21-22 марта, сообщил представитель ЕС в Брюсселе.«

"Ожидаю, что лидеры обсудят этот вопрос, но не планируется его включение в выводы (по итогам саммита, – ред.)", – приводит РИА Новости слова европейского представителя.

При этом источник отметил, что в вопросе отправки войск на Украину ЕС необходимо сохранять “стратегическую неопределенность”.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных.

Радио Sputnik сообщало, что Макрон допустил проведение операций против России на Украине.

Взято отсюда.