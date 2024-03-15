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Источник назвал главную цель 14-го пакета антироссийских санкций ЕС

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Источник назвал главную цель 14-го пакета антироссийских санкций ЕС

Евросоюз работает над 14-м пакетом антироссийских санкций для борьбы с обходом уже введенных ограничений, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.«

"Да, будет подготовлен 14-й пакет, он включит новые меры по борьбе с обходом санкций", – цитирует его агентство.

В конце февраля Евросоюз опубликовал 13-й пакет санкций против России. Ограничительные меры были введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц.

Радио Sputnik писало, что помешало Евросоюзу добавить в список санкций ограничения на российский газ.

Взято отсюда.

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