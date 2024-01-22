Источник: сбитый дрон ВСУ пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный

Один из сбитых над Смоленской областью украинских беспилотников пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, где в 2010 году потерпел крушение польский правительственный борт Ту-154, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Накануне средства ПВО уничтожили над Смоленской областью три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенные ВСУ. «

"Один из БПЛА пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит", – сказал собеседник агентства.

Польский борт №1 Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате катастрофы погибли 90 человек, в числе которых был президент Польши Лех Качиньский с женой.

Ранее в МВД Польши заявляли, что Варшава откажется от версии вины России в катастрофе Ту-154.

Радио Sputnik сообщало, что в Польше ликвидирована комиссия по расследованию катастрофы под Смоленском.

Взято отсюда.