Источник сообщил о состоянии сотрудников СК после атаки БПЛА под Брянском

Один из сотрудников Следственного комитета, получивший ранение в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области, находится в тяжелом состоянии, сообщил источник в правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что следственная группа СК России во время работы в приграничной зоне Брянской области подверглась атаке украинского дрона. В результате детонации взрывного устройства, сброшенного с БПЛА, следователь и криминалист получили ранения, еще два сотрудника контужены.«”Один – в более тяжелом состоянии, у остальных состояние легкой, небольшой тяжести”, – приводит РИА Новости слова собеседника.

Радио Sputnik сообщало, что три человека погибли при атаке дрона на автомобиль в Херсонской области.

Взято отсюда.