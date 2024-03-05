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Источник: в ЕС пока не договорились об использовании доходов от активов РФ

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Источник: в ЕС пока не договорились об использовании доходов от активов РФ

В Совете ЕС до сих пор не пришли к единому мнению по поводу использования доходов от замороженных в Европе активов России для финансирования помощи Украине, сообщил высокопоставленный европейский источник.«”Дискуссии продолжаются, в том числе в публичной сфере”, – цитирует его РИА Новости.

По его словам, пока есть только договоренность по переводу средств, полученных от инвестирования активов РФ, на отдельные счета для обеспечения их сохранности.«”Для дальнейших шагов потребуется согласование членов Совета ЕС и правительства Бельгии”, – сказал представитель ЕС.

Он не исключил принятия в перспективе решения об использовании таких доходов для финансирования Украины, в том числе для оказания Киеву военной помощи.

Ранее радио Sputnik рассказало об использовании российских активов на Украине.

Взято отсюда.

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