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Источник: в МВФ допустили использование Киевом средств в интересах военных

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Источник: в МВФ допустили использование Киевом средств в интересах военных

В МВФ допускают использование передаваемых Украине средств в интересах Минобороны страны, сообщил РИА Новости представитель фонда.«

"МВФ предоставляет свои ресурсы для помощи членам в разрешении проблем платежного баланса. В рамках договоренности Механизма расширенного финансирования Украины ресурсы МВФ направляются в качестве бюджетной поддержки Министерству финансов, использование этих средств не предназначено для каких-либо конкретных расходов", – ответил представитель фонда на вопрос информагентства о возможности использования Киевом полученных средств в военных целях.

В начале года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что дефицит бюджета Минобороны на 2024-й составляет 430 миллиардов гривен (более 11,3 миллиарда долларов).

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев в свою очередь утверждал, что бюджет Украины крайне зависим от внешних заимствований.

Радио Sputnik писало, как в МВФ оценили финансовые потребности Украины.

Взято отсюда.

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