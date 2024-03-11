Источник: ВКС РФ атаковали укрепленную позицию ВСУ в Красногоровке в ДНР

. Авиация Вооруженных сил РФ при взаимодействии с подразделениями группировки “Юг” нанесла удар по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР, рассказал РИА Новости источник.
По его словам, украинские военные часто используют этот город, расположенный к северу от Авдеевки, для обстрела Донецка.«”Бойцы ВСУ засели в этом районе города. Авиация активно работает по объекту”, – рассказал собеседник агентства.
Ранее радио Sputnik писало, что в США подсчитали, сколько времени потребуется на замену Patriot на Украине.
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