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Историк, предсказавший развал СССР, описал будущее России и Германии

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Историк, предсказавший развал СССР, описал будущее России и Германии

Германия и Россия снова сблизятся после украинского конфликта, несмотря на попытки США их разделить, считает французский историк Эммануэль Тодд.«”Попытки Вашингтона отдалить Берлин от Москвы – а американцы одержимы этой стратегической мыслью года так с 2004-го – окончатся провалом. Если посмотреть на карту Европы, в глаза бросаются две главные державы, и это именно Германия и Россия”, – цитирует Тодда РИА Новости.

В интервью Journal du Dimanche он высказал мнение, что две страны больше не могут находиться в состоянии конфронтации, их экономики “предназначены друг друга взаимно дополнять”, и “Северные потоки” это ясно показали.«”Рано или поздно они начнут сотрудничать. Поражение США и Украины проложит дорожку к их сближению. Соединенные Штаты не смогут до бесконечности сдерживать эту, выражаясь образно, гравитационную силу, которая притягивает Германию и Россию друг к другу”, – уверен специалист.

Эммануэль Тодд – антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как “Экономическая иллюзия” и “После империи”, стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году в книге “Окончательный провал” он предсказал распад Советского Союза.

Радио Sputnik ранее рассказало, какой совет по поводу отношений с Россией дал правительству ФРГ немецкий историк Йорг Баберовски.Прямой эфирГотов ли Запад признать свой проигрыш?Вчера, 15:15

Взято отсюда.

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