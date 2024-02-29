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Итальянская разведка навала причины провала летнего контрнаступления ВСУ

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Итальянская разведка навала причины провала летнего контрнаступления ВСУ

Прошлогоднее контрнаступление ВСУ не принесло успеха из-за отсутствия внезапности и некачественной подготовки, говорится в ежегодном докладе итальянских разведывательных служб.«”Ход украинского контрнаступления не достиг основной запланированной цели, а именно разрыва сухопутного коридора, соединяющего Россию с Крымом. Среди основных факторов, повлиявших на операцию, выделяется недостаток времени, отведенного для подготовки войск, ограниченные возможности атак с воздуха и артиллерии, а также трудности с тем, чтобы застать врасплох российскую оборону”, – приводит РИА Новости текст доклада.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года, однако за летние месяцы не принесло видимых результатов.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.

Радио Sputnik также рассказало, что произошло с элитным батальоном ВСУ в Авдеевке в ДНР.

Взято отсюда.

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