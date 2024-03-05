Итальянские СМИ узнали реальные объемы военной помощи Украине

Военная помощь Украины в реальности обошлась Италии в 2,2 миллиарда евро, что в три раза больше официально названной суммы, пишет Il Foglio.

Итальянская газета опубликовала материал, в котором раскрыты засекреченные расходы Минобороны страны в ответ на публикацию немецкой Die Welt, указавшую, что что Рим “не делает почти ничего” для помощи Киеву. В немецкой прессе приводятся данные Кильского института, согласно которым расходы Италии составляют 0,691 миллиарда евро; итальянская газета, раскрывая засекреченные данные, пишет о значительно большей сумме.«”Официально на данный момент Италия потратила на военную помощь Украине 0,691 миллиарда евро. Однако эти данные не включают в себя секретные данные, и Il Foglio может сообщить об истинных масштабах военных обязательств Италии в отношении Украины. Цифра в три раза больше: 2,2 миллиарда евро, что совпадает с подаренной Украине техникой”, – приводит РИА Новости фрагмент статьи итальянской газеты.

Издание также приводит слова министра обороны страны, который в недавнем интервью газете Сorriere della Sera заявил, что по объему военной поддержки Киева Италия уступает только Германии и Великобритании.

Радио Sputnik писало, какую правду о гарантиях для Украины раскрыли в Италии.

Взято отсюда.