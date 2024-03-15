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Избирком ЛНР сообщил об эвакуации 11 избирательных участков

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Избирком ЛНР сообщил об эвакуации 11 избирательных участков

В городе Старобельске ЛНР эвакуированы одиннадцать избирательных участков из-за угрозы ракетного удара, сообщили РИА Новости в избиркоме региона.«”Одиннадцать избирательных участков эвакуировали в Старобельске (ЛНР) из-за угрозы ракетного удара”, – приводит фрагмент сообщения агентство.

Ранее ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в городе Каховка и селе Бирилевка Херсонской области.

Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Радио Sputnik сообщало, что из-за ракетной опасности в Белгороде прерывали голосование.

Взято отсюда.

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