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Изъятие активов РФ не заменит Киеву помощь США, считает Йеллен

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Изъятие активов РФ не заменит Киеву помощь США, считает Йеллен

Никакой план конфискации или монетизации замороженных российских активов примерно на 282 миллиарда долларов для помощи Украине не может рассматриваться как замена 60-миллиардного пакета военной помощи, выделение которого отказывается согласовывать палата представителей США, считает американский министр финансов Джанет Йеллен.«

"Я не вижу реальной замены конгрессу, предоставляющему Украине помощь, в которой она нуждается в этом году. Я не думаю, что кто-то сможет заполнить этот пробел", – цитирует Йеллен агентство Bloomberg.

По ее словам, хотя ЕС предложил Украине “очень значительное финансирование”, Япония также внесла свой вклад, но “общая сумма кажется недостаточной” – эти средства могут помочь стране справиться с ситуацией в ближайшей перспективе, пока Киев ожидает более комплексной помощи.

Радио Sputnik ранее рассказало, с какими сложностями сталкиваются страны G7, пытаясь найти способ использовать российские активы.

Взято отсюда.

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