Изобретают на коленке. Юрист о признании конфискации активов РФ “законной”

Группа экспертов и юристов по правовым вопросам, практикующих в Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландах, Великобритании и США, полагает, что конфискация замороженных активов РФ будет законной мерой, разрешенной международным правом. Соответствующее письмо было направлено странам G7, сообщает Bloomberg.

В письме эксперты рекомендовали странам, заморозившим российские активы, передать их международному механизму, находящемуся под юрисдикцией этих стран, чтобы затем направить средства на помощь Украине, отмечает агентство.

В эфире радио Sputnik правозащитник, юрист-международник Дмитрий Романенко прокомментировал эти рекомендации.«”Конфискация активов суверенного государства является незаконной – это традиционно признанная в мире практика, и здесь никогда не было каких-то толкований. Вместе с тем, и я постоянно об этом говорю, они (страны, заморозившие российские активы, – ред.) будут изобретать любые конструкции, даже иногда на коленке, которые позволят им к активам подбираться. Может быть, что этот процесс мы наблюдаем сейчас. Он будет начинаться с присвоения процентов от управления активами. Это некий пробный шар”, – сказал Дмитрий Романенко.

Он напомнил о передаче Минюстом США Эстонии 500 тысяч долларов из конфискованных российских средств, они должны пойти на помощь Украине.«”Они будут эту тему и дальше прощупывать в юридическом смысле. Единственным эффективным противодействием здесь станут соответствующие зеркальные меры, а где-то не зеркальные, но тоже связанные с конфискацией тех или иных активов стран или компаний из этих стран. Это принципиально важно”, – подчеркнул юрист-международник.

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