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“Ждите”. Симоньян допустила новые публикации разговора офицеров ФРГ

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"Ждите". Симоньян допустила новые публикации разговора офицеров ФРГ

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян не исключила новых публикаций после обнародования записи разговора офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост.«

"Откуда получила – там больше нету. Дадут еще – опубликую еще. Ждите", – написала она в Telegram-канале.

Ранее Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей немецкой армии, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя публикацию записи немецких военных в Сети, пообещал “оперативно разъяснить” ситуацию.

В ответ на его заявление главред “России сегодня” и RT отметила, что Россия может помочь Германии с “выяснениями”.

Радио Sputnik ранее писало, на что, по мнению экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, указывает утечка разговора немецких офицеров.

Взято отсюда.

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