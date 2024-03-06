Или не завидуйте — в конце концов мужчину задержала полиция

6 марта 2024, 09:1557Написать комментарий

Житель Кемеровской области привел домой настоящую живую лошадь, чтобы показать ее семье, прямо в квартиру на пятом этаже. В Сеть попало видео с камеры наблюдения, на котором мужчина заводит белую лошадь в подъезд многоэтажки и безуспешно пытается ее оседлать. Выяснилось, что снято оно было в городе Осинники — это подтвердила ТАСС руководитель управляющей компании «Южный Кузбасс», которая обслуживает этот дом, Олеся Иванущенко. Она рассказала, что на пьяного соседа с лошадью пожаловались другие жильцы того же дома.

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Видео: bazabazon / Т.me

После появления видео в соцсетях местная полиция провела проверку и нашла героя опубликованного ролика. Им оказался 33-летний мужчина, живущий вместе с семьей в съемной квартире на пятом этаже. Он рассказал, что работает на ферме, заметил около нее одну из лошадей, взял под уздцы и повел к себе домой, чтобы показать семье. Это ему удалось, позже телеграм-каналы опубликовали второе видео, снятое уже в квартире.

— Вот, девчонки, 8 Марта у нас настало, — комментирует происходящее женский голос за кадром.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: bazabazon / Т.me

Лошадь мужчина вернул на ферму той же ночью, но с полицией ему всё равно пришлось объясниться.

— По словам горожанина, его гражданская жена отнеслась к происходящему с юмором, восприняв всё за сюрприз к 8 Марта. При этом сам мужчина объяснения своему поступку не нашел, — цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области

В полиции на любителя животных составили протокол за мелкое хулиганство. Эта статья КоАП предусматривает штраф от пятисот до тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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06.03.2024