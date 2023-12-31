Жертвой обстрела Белгорода стал расследовавший преступления Киева офицер

При ракетном обстреле украинскими войсками Белгорода погиб офицер Следственного комитета России Михаил Конопицин, расследовавший совершенные киевским режимом военные преступления, сообщило ведомство.«”Тридцатого декабря 2023 года в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Белгороде погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин”, – говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Отмечается, что в конце декабря он находился в командировке в подвергшемся обстрелу городе.

По факту гибели старшего лейтенанта юстиции открыто уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Конопицина и поручил оказать его семье всестороннюю поддержку.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода.

Согласно официальным данным, по состоянию на 08:30 мск воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали.

Повреждения различного характера выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях и на семи объектах социальной инфраструктуры.

В Минобороны РФ проинформировали, что средства ПВО перехватили ракеты “Ольха” и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду.

В ведомстве подчеркнули, что в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

В Минобороны также указали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте, и завели, что преступление не останется безнаказанным.

Радио Sputnik сообщало, что число жертв в результате обстрела ВСУ Белгорода снова возросло.

Взято отсюда.