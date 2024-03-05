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Жителей Воронежа предупредили об авиационной опасности

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Жителей Воронежа предупредили об авиационной опасности

В Воронеже объявлена авиационная опасность из-за приближения дронов, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.«

"Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность! Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", – написал Гусев в Telegram-канале.

На прошлой неделе средства обнаружения дважды фиксировали движение беспилотников в направлении Воронежа, в обоих случаях власти вскоре проинформировали, что непосредственная угроза городу отсутствует.

Во вторник утром радио Sputnik сообщало о взрыве на инфраструктурном объекте в Белгородской области.

Взято отсюда.

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