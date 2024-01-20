В списке — встроенная мебель, долги после мошенников, арестованные карты

Наконец-то обладателя заветного миллиарда нашли. Счастливчиками оказалась супружеская пара Семеновых из Тюмени. Однако еще до объявления имен победителей к ним уже появились первые просьбы. Сначала в нашу редакцию обратилась жительница Кургана, которая хотела бы получить миллион на квартиру для дочери. Следом начали поступать и другие письма. Россияне просили миллиардера помочь с поездкой в отпуск, оплатить вставные челюсти. Были и нереальные обращения: анониму потребовался собственный остров. Но на этом очередь из просящих не останавливается. Наши коллеги из 72.RU cобрали все просьбы, на что люди еще хотели бы потратить деньги тюменских миллиардеров.

— На данный момент сделала ремонт в квартире, — пишет нам Юлия Шохтина, которая не могла несколько лет заехать в свою квартиру. — Но у меня нет денег на мебель, а тетя выгоняет со съемного жилья. Могли бы дать мне номер телефона семьи Семеновых, которые выиграли миллиард? Я бы хотела с ними связаться и попросить помощи.

Другая женщина из Липецка позвонила в редакцию 72.RU. Ирина заявила, было бы лучше, чтобы лотерейный выигрыш попал не в одни руки, а достался многим людям. Она хотела бы попросить у миллиардеров всего лишь один миллион для выплаты ипотеки. Сама Ирина — пенсионерка, но помогает дочери платить за квартиру. Последняя сейчас в декрете с внучкой, работает только супруг, и денег молодой семье не хватает. Даже притом, что им помогает бабушка.

— Я смотрю, люди пишут, думаю, напишу и я тоже. Даст или не даст — обижаться не буду, это его деньги. Не поможет, так ничего страшного, — говорит Ирина.

А вот еще какие просьбы для миллиардеров пришли в редакцию 72.RU.

— У меня внучка-студентка — инвалид по слуху. Когда я работала, пять лет назад, заменила ей слуховые аппараты на хорошие. Сейчас только на пенсию такое не купить, не собрать — ей не помочь. Стоят такие слуховые аппараты на оба уха минимум 150 тысяч рублей. Пять лет прошло, как приобретали. Срок эксплуатации прошел, недавно в ремонт сдавали, в Москву отправляли. Отдала я 12 тысяч рублей за мизерный ремонт. Поэтому я бы была благодарна людям, которые помогли бы приобрести девушке-инвалиду хорошие слуховые аппараты. Заранее спасибо большое этой доброй семейной паре, — пишет в редакцию читательница.

— Мне тоже 100 тысяч рублей нужно. Чтобы вера в себя появилась. Этот мелкий кредит грузом лежит, — сетует читатель.

— Поздравляю победителей. Сложилась сложная ситуация: приставы наложили арест на зарплатную карту в 230 тысяч рублей, — намекает горожанин.

— И всё-таки я думала, что всё это розыгрыш, написала в редакцию ради шутки. Подумала сейчас: а может, действительно эта семья миллиардеров поможет купить квартиру в городе Ангарске? И поможет одинокой маме с 4 маленькими детьми? Мечта очень нереальная и вряд ли я смогу когда-то купить своим маленьким деткам ее, — жалуется женщина.

— Просьба помочь с долгом. Заранее спасибо. Ну уж хоть чем-то. Сколько не жалко для помощи. Перевод по номеру телефону. Наталья Викентьевна. Спасибо, — кратко, но по делу обратилась еще одна горожанка.

— Уважаемые Юрий и Светлана, — обращается к миллиардерам женщина по имени Надежда, — мне очень неудобно к вам обращаться, я пенсионерка. В 2015 году не по моей вине сгорел дом, восстановлению он не подлежит. Все эти годы приходится снимать жилье, пенсия — 12 000 рублей. А так хочется остаток жизни прожить в своем жилье! Если вы поможете купить маленький домик, буду очень вам благодарна.

А вот пишет нам житель Орска.

— Меня зовут Елена Юрьевна, я бывшая медсестра. Проработала в больнице, но по состоянию здоровья я не смогу трудиться. У меня разрушены суставы из-за больших нагрузок на работе, недосыпаний, постоянной сырости в доме. Жилье у меня ветхое, в будущем будут сносить, но ждать еще лет 10. Сами знаете, как эта программа работает в малых городах. Вот и получается, работала, спасала жизни и страшно просто жить. Хочу обратиться к семье из Тюмени, к Светлане и Юрию Семеновым, с просьбой помочь мне с жильем в моем городе. Я инвалид третьей группы, — обращается к тюменцам Елена.

Но не все просили денег. Нашлись и те, кто искренне порадовался за победителей:

— Я не понимаю, как люди просят деньги. Ведь они сами выиграли, им повезло, просто повезло. У меня тоже шестеро детей, и я воспитываю их одна, потому что мужики у нас есть такие. Надеюсь, дети мои будут не такие. А победителям я желаю всего хорошего, чтобы их самые заветные желания наконец-то исполнились. Ведь они уже полжизни прожили. Удачи вам.

1 января по телевизору ведущая «Новогоднего миллиарда» объявила: «Птица счастья выбрала вас» — и назвала номер билета победителя. В тот день стало известно, что некий житель Тюмени выиграл в «Русском лото» один миллиард рублей. Счастливчика не могли найти две недели. Оказалось, что их двое. Возможность изменить жизнь выпала Светлане и Юрию Семеновым — токарю и логопеду из Тюмени. Подробности истории, за которой следила вся страна, читайте в одном материале.

Взято Источник

20.01.2024