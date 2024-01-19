Кабмин продлил меры поддержки медработников, помогающих бойцам СВО

Правительство России продлило меры соцподдержки медицинских работников, оказывающих помощь участникам спецоперации, на 2024 год, сообщается на сайте кабмина.«”Медицинские работники, оказывающие помощь участникам спецоперации, продолжат получать социальные выплаты в 2024 году. Постановление об этом подписано <…> Перечень медорганизаций, сотрудники которых будут получать социальные выплаты, утверждают региональные минздравы”, – говорится в релизе.

Размер выплат зависит от занимаемой должности медработника и суммарно отработанного времени. Так, вспомогательные выплаты могут варьироваться от 20 тысяч рублей в месяц для младшего медицинского персонала до 100 тысяч рублей в месяц для руководителей медицинских организаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов.

Меры социальной поддержки для медицинских работников, оказывающих помощь бойцам СВО, были установлены весной 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

Радио Sputnik сообщало, что в Общественной палате предложили возродить службу санаторно-курортного лечения.

Взято отсюда.