реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Кадыров показал кадры ликвидации ДРГ при попытке прорыва границы России

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Кадыров показал кадры ликвидации ДРГ при попытке прорыва границы России

Кадр видео ликвидации украинской ДРГ, предпринявшей попытку прорваться на территорию РФ, размещенного Рамзаном Кадыровым

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео ликвидации на Харьковском направлении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), предпринявшей во вторник попытку прорваться на территорию России.

По словам Кадырова, ВСУ задействовали в операции тяжелую технику. Глава Чечни при этом высоко оценил работу подразделений российской воздушной разведки, артиллеристов и операторов беспилотников.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие наносили удары по позициям противника “быстро и крайне точно”.«

"В результате предпринятых мер наступавшие ликвидированы, а длинный список уничтоженной вражеской техники пополнил еще один танк", – добавил Кадыров.

Радио Sputnik также писало, что американские СМИ раскрыли причину потери ВСУ танков Abrams в зоне боевых действий.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Крупнейшее захоронение жертв чумы раскопали археологи

Крупнейшее захоронение жертв чумы раскопали археологи

Археологи раскопали крупнейшее на сегодня массовое захоронение жертв эпидемий чумы.…

У мужчины завелись в мозге черви из-за любви к сырому бекону

У мужчины завелись в мозге черви из-за любви к…

У 52-летнего мужчины в мозге обнаружили личинки ленточного червя, который…

В Алтайском краевом противотуберкулезном диспансере появилось новое оборудование

В Алтайском краевом противотуберкулезном диспансере появилось новое оборудование

В Алтайском краевом противотуберкулезном диспансере установили новое оборудование стоимостью 1,6…

Житель Пермского края выиграл в лотерею почти 30 миллионов…

Суперприз лотереи “Столото” в 27,5 миллиона рублей достался жителю Пермского…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp