Кадр видео ликвидации украинской ДРГ, предпринявшей попытку прорваться на территорию РФ, размещенного Рамзаном Кадыровым

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео ликвидации на Харьковском направлении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), предпринявшей во вторник попытку прорваться на территорию России.

По словам Кадырова, ВСУ задействовали в операции тяжелую технику. Глава Чечни при этом высоко оценил работу подразделений российской воздушной разведки, артиллеристов и операторов беспилотников.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие наносили удары по позициям противника “быстро и крайне точно”.«

"В результате предпринятых мер наступавшие ликвидированы, а длинный список уничтоженной вражеской техники пополнил еще один танк", – добавил Кадыров.

Радио Sputnik также писало, что американские СМИ раскрыли причину потери ВСУ танков Abrams в зоне боевых действий.

Взято отсюда.