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“Да ты, я вижу, не уймешься!” – мог бы Иоанн Васильевич и этому галльскому Шпаку сказать пару ласковых. А то Царь, Великий Князь Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал. А Макрона… нет, не брал. Но попадись он ему, на кол посадил бы – это первое дело. Поелику достал. Впрочем, мусью из тех, которые и от такой экзекуции могут получать удовольствие. Не зря же он осознанно ищет приключений на это самое место. Хотя пытается им вилять, выдавая пассажи с претензией на философию. Дескать, “не исключать чего-то – не означает делать это”. Однако коалицию стран НАТО, готовых официально отправить войска на помощь Украине, сколачивает.

Кроме него, там пока три калеки – и все прибалтийские. Но для затравочки пойдет, а там и другие подтянутся. Вон глава польского МИД Сикорский, например, не считает присутствие солдат альянса на Восточном фронте чем-то немыслимым. Тем более что, по его словам, они уже там. И ему можно верить – человек первым сразу после взрыва на “Северных потоках” поблагодарил Америку. Макрону, поди, тоже “спасибо” скажет. Ведь тот даже законопроект об “ассистированной смерти” анонсировал. Речь идет о легитимации эвтаназии, которую не упоминают в названии, чтобы “не раздражать французскую общественность”. Но кажется, что не только о ней.

“Этим текстом мы смотрим смерти в лицо”, – яростно перечеркивает это вдруг осмелевшее создание те “красные линии”, против пересечения которых выступал Франсуа Миттеран, предполагавший, что левые однажды сделают это и “вступят в конфликт с ценностями, которые защищали”. Макрон готов помогать французам умирать даже без неизлечимых недугов. Одним – на поле боя, другим – дома, поскольку ответный удар у нас еще никто не отменял. Или он так далеко не заглядывает? Говорят, такими заявлениями он лишь хочет напугать Путина, чтобы не думал идти на Одессу или на Киев.

Хотя ежу понятно, что оголенная пятая точка вызывает брезгливость, а не страх. А этому, что вздумал вместо одряхлевшего мирового жандарма стать злым полицейским, только то и к лицу, что у дружков в гей-клубе возьмет. Черный латекс с фуражкой и отсутствием ткани на ягодицах. А, может, у него и свой есть для ролевых игр с Брижит. Ходит, правда, молва, что она не такая – такой, урожденный Жан-Мишель. И забыли бы, как звать, два года минуло, как слухи поползли, но Эмма сам вспомнил, что был в гневе. “Самое худшее – ложная информация”, – сказал он и опять понес на Россию всякую чушь.

Известно, “три магнитофона, три кинокамеры, три портсигара, куртка замшевая… три… куртки”. А под Авдеевкой, между тем, одного из главарей французских неонацистов, связанного, к слову, со спецслужбами, отправили к Пуанкаре. Был у них уже один такой президент, что обещал дать Петлюре для войны с русскими смертоносные “фиолетовые лучи”. Потому и Макрон “красные линии” замечать не желает, что ему эта Украина фиолетова. Ему бы Путину как-нибудь отомстить. Ну, ничего. И тебя, как говорится, вылечим.Прямой эфирФранция будет говорить с Россией на языке “баланса сил”13:04

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Взято отсюда.