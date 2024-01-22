Разбираемся на примере реальных решений судов

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.

Вряд ли найдется хоть один человек в наших широтах, который никогда не падал, поскользнувшись из-за гололеда или неубранного с тротуара снега. Хорошо, если такое падение обходится без серьезных последствий, но не так уж редки ситуации, когда упавшему приходится обращаться к врачу. Порой в этих случаях имеет смысл обратиться не только к врачу, но и в суд, чтобы получить компенсацию за лечение и перенесенные страдания. Как это сделали герои наших сегодняшних историй.

Потеря работы и внешнего вида

Ольга Иванова из Перми сломала руку, поскользнувшись на неубранной наледи на покатой части тротуара, когда они с мужем шли на почту. Перелом она заподозрила сразу, а врачи в травмпункте поставили точный диагноз: «трехоскольчатый перелом дистального метаэпифеза лучевой кости справа с удовлетворительным состоянием отломков». Экспертиза определила это как вред здоровью средней тяжести.

Обращаясь в суд, Иванова отмечала, что ее беспокоят не только боли и ограничения в возможности движения, но и внешний вид руки — она осталась искривленной и увеличенной в размерах. Кроме того, женщине пришлось сменить работу — до перелома она работала массажистом. Свои физические и нравственные страдания Ольга оценила в 500 тысяч рублей — эти деньги она была намерена взыскать с компании, заключившей контракт с районной администрацией на содержание и ремонт улиц. Суд согласился, что пострадавшей положена компенсация, однако уменьшил ее до 85 тысяч рублей.

Иванова не согласилась и обратилась сначала в апелляционный суд, а когда он не поддержал жалобу — в кассационный, который вернул дело в суд первой инстанции. Он еще раз пересмотрел дело и установил, что компания действительно некачественно сделала свою работу и это стало причиной травмы. Чтобы доказать это, потребовались справки о погоде от метеослужбы, свидетельские показания и фото с места происшествия. Снимки предусмотрительно сделал супруг пострадавшей — перед тем, как отвести жену в травмпункт. Он же выступил в качестве свидетеля.

Суд постановил взыскать с компании компенсацию морального вреда, но счел справедливым уменьшить ее размеры — до 300 тысяч рублей. Иванова снова подала апелляционную жалобу, но в вышестоящем суде дело еще не рассматривали.

Две недели в больнице и пропущенный отпуск

Другая история произошла в Санкт-Петербурге — там мужчина, назовем его Андрей Петров, тоже поскользнулся на тротуаре, но травмировал ногу. Он позвал на помощь коллегу, а тот вызвал скорую. Прибывшая на место бригада скорой помощи при постановке диагноза указала в качестве обстоятельства травмы гололед. Пострадавшего же скорая отвезла в больницу — две недели он пролежал в травматолого-ортопедическом отделении, потребовалось несколько операций и длительный больничный.

Андрей подал иск к ответственному за уборку улиц предприятию, но в отличие от героини первой истории, затребовать решил не только компенсацию морального вреда, который оценил в 200 тысяч рублей. Дополнительно он просил взыскать утраченный заработок (164 953 рубля 1 копейка), расходы на лечение (43 863 рубля), оплату услуг адвоката (50 000 рублей) и стоимость туристического продукта в размере (65 750 рублей). При чем тут туристический продукт? За три дня до своего неудачного падения Андрей купил путевку и через две недели должен был улететь в отпуск. Но вместо этого он попал в больницу и никуда полететь не смог, а туроператор отказался ему вернуть деньги.

Районный суд удовлетворил эти требования частично — взыскать в пользу Петрова решили только оплату услуг адвоката и компенсацию морального вреда. Причем, моральный вред суд оценил не в 200, а в 50 тысяч рублей. В остальном Андрею отказали. В части компенсации лечения — потому что он никак не доказал, что не мог получить лечение по ОМС, в части покупки лекарств, заработка и путевки — из-за пропущенного срока исковой давности. Вся эта история произошла с Петровым в 2018 году, а иск он подал только в 2021-м.

Андрей не согласился и подал апелляцию. Апелляционный суд счел, что размер компенсации морального вреда подлежит изменению — с учетом всех обстоятельств и требований разумности и справедливости, которым должен следовать суд. Компенсацию увеличили до 150 тысяч руб.

Что касается пропущенного срока исковой давности, то его восстановили. Апелляционная инстанция отметила, что на момент падения истец не располагал сведениями о том, кто должен быть ответчиком, а потом проходил длительное лечение и был ограничен в передвижении.

Размер утраченного заработка и расходов на лекарства, правда, пересчитали в меньшую сторону. В итоге помимо компенсации морального вреда и назначенной ранее компенсации оплаты услуг адвоката, суд обязал ответчика компенсировать Андрею утраченный заработок (82 602 рубля), расходы на лечение (17 163 рубля), стоимость путевки (65 750 рублей) и расходы за участие адвоката в суде апелляционной инстанции (15 000 рублей).

Как добиться компенсации: советы юриста

В обеих историях из судов у пострадавших были свидетели — супруг в одном случае, коллега — в другом. Если вы упали, когда никого знакомого рядом не было и на помощь вам прибыть не могло — попросите контактные телефоны у случайных свидетелей и узнайте, готовы ли они выступить свидетелями в суде, если потребуется.

— Зафиксируйте на фото или видео окружающую обстановку. Постарайтесь сделать это так, чтобы можно было без труда определить место происшествия — пусть в кадре будет адресная табличка или примечательная вывеска, — советует юрист правовой компании «Довод» Данила Ахметов. — Обратите внимание на наличие вокруг камер видеонаблюдения, чтобы впоследствии истребовать записи в ходе судебного процесса.

Если после падения вы можете передвигаться и скорую помощь вызывать вы не стали — нужно как можно скорее обратиться в травмпункт, подробно описать врачу обстоятельства получения травмы и получить справку о наличии телесных повреждений. Если вам понадобится оплатить лечение или купить лекарства — сохраняйте чеки.

— Верховный суд во всех случаях связывает причинение вреда здоровью с физическими или нравственными страданиями, то есть если физически больно — значит, моральный вред есть, — говорит юрист. — Так что нужно показать, насколько сильно вам больно — сохраняйте справки о посещении врачей, выписки из истории болезни, рецепты на обезболивающее и так далее.

Если из-за травмы вы не могли работать, то имеете право на компенсацию утраченного дохода — подтвердить его можно справкой о размере заработной платы.

Когда вы восстановитесь после падения и соберете все нужные документы, нужно определить виновника. Им может быть управляющая компания (если падение произошло на плохо почищенной придомовой территории), городская администрация (если вы упали на тротуаре дороги общего пользования), юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (если вы упали на крыльце магазина или офиса).

— Направляем виновнику претензию заказным письмом с описью вложения или под отметку о вручении, — советует юрист. — Претензию направлять не обязательно, но желательно. Вполне возможно, виновное лицо добровольно возместит причиненный вред, что сэкономит вам деньги, время и нервы. Если претензия не будет удовлетворена — обращаемся в суд.

Данила Ахметов говорит, что даже если претензию виновник не удовлетворит, в судебном споре это безусловно продемонстрирует вашу добросовестность, намерение в досудебном порядке разрешить гражданско-правовой спор.

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22.01.2024