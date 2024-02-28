Как-то не до СУГС. Истерика Байдена не сбила с толку спикера Джонсона

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На этот раз все у них сошлось. Демократы и республиканцы проводили свои праймериз в Мичигане одновременно. Считается, правда, что для Джо Байдена это – пустая формальность. Но и для Дональда Трампа она теперь не такая уж и полная. Один из главных спонсоров избирательной кампании Никки Хейли отказал ей в финансировании после ее “домашнего” поражения в Южной Каролине. Тем не менее она по-прежнему в деле, и для Трампа было принципиально важно именно здесь превзойти ее так, чтобы выгодно отличиться не только от нее, но и на фоне Байдена, коль у них так совпало.

Ведь этот штат – один из тех самых ключевых, что определяют результат президентских выборов. В ноябре 2020-го Трамп проиграл его Байдену. Хотя напомните ему об этом и услышите все, что он думает о жуликах из Демпартии, укравших у него победу. Сейчас Дональд “везет” Джо скромные, но устойчиво непоколебимые на протяжении долгого времени, 2,5 процента. А солидное выступление на праймериз (тем более в сравнении) должно кое-кого избавить от иллюзий, что здесь опять можно как-нибудь смухлевать.

Схлестнулись они, впрочем, не только в Мичигане, но и в Белом доме. Тоже, правда, опосредованно. Его хозяин вызвал на ковер лидеров конгресса, чтобы перед выходом палаты представителей из отпуска снова жестко потребовать предоставления Украине этих чертовых 60 миллиардов. И снова наткнулся на стену непонимания. Ну и, как положено, эгоизма и ненависти, поскольку в глазах спикера Майка Джонсона он отчетливо видел отражение позиции Трампа. Это же тот, уверены в администрации, из конъюнктурных соображений запрещает своим людям в Капитолии спасать укронацистов.

А у Байдена по ним едва ли не панихиду заказывают. Истерика. Потерей территорий пугают, катастрофу ожидают, судом истории грозят. Но Джонсону хоть бы хны. Сначала, говорит, “нужно заботиться об Америке”. А это уже не только южная граница. “Другой приоритет – финансирование правительства”. Они же опять к шатдауну подошли. Так что им не до СУГС, если иметь в виду бандеровские пароль-отзыв в аббревиатуре. Разговор об Украине возможен, но Байдену, боится Politiсo, он не понравится. По данным издания, все больше сенаторов-республиканцев склоняются к тому, что выходом из конфликта должно быть “урегулирование путем переговоров”.

Поэтому единственное, за что Байден мог бы поблагодарить Джонсона, так это за то, что тот хоть сейчас не стал распространяться о его отклонениях. Зачем, если для этого есть конгрессмен Кен Бак. Подготовил резолюцию с призывом применить к старому маразматику 25-ю поправку и отстранить его по состоянию здоровья. Не пройдет, конечно, но на всеобщее обозрение “пожилого человека с плохой памятью” выставят. Хотя тот и сам горазд. “Моя повестка на 2020 год – завершить работу”,– ответил он, когда спросили о планах на 2024-й. Зато уже не пришлось спрашивать, почему не проходит когнитивный тест. Ведь в нем конкретно интересуются, какой сейчас год.ЗаряЗеленский и “формула мира”, старт дебатов в РФ, дипфейк Байдена, блогосфера26 февраля, 07:04

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Взято отсюда.