Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о вероятном выделении новой помощи Украине возмутило лидера французской партии “Патриоты” Флориана Филиппо.«”Какое безумие! Только что Урсула фон дер Ляйен провела пресс-конференцию с лидерами Швеции и Финляндии и заявила, что она “уверена в очень скором соглашении о выплате 50 миллиардов евро Украине Зеленского в течение следующих четырех лет”! … Это значит, что 10 миллиардов заплатит Франция! Это эквивалентно, например, 50 новым больницам во Франции! Кто разрешил фон дер Ляйен тратить наши деньги? Почему ни один французский депутат Европарламента – ни один! – не проголосовал против этих 50 миллиардов Украине?! Хватит!” – написал Филиппо в соцсети X.

Ранее радио Sputnik писало, что в Эстонии назвали объем выплат от союзников, способный, по мнению Таллина, спасти киевский режим.

Взято отсюда.