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“Какова цель?” В США задались вопросом о дальнейшей поддержке Украины

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"Какова цель?" В США задались вопросом о дальнейшей поддержке Украины

У Белого дома нет стратегии по украинскому конфликту, а без нее согласование помощи Киеву затруднительно, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон в эфире телеканала CBS.

По его словам, отказываясь согласовать финансирование Украины, палата представителей пыталась “подать сигнал” Белому дому, что необходимо сформировать конкретную позицию по поводу конфликта.«”Какой финал на Украине? Какова наша стратегия? Какова цель? Как мы будем осуществлять надлежащий надзор за этими драгоценными долларами налогоплательщиков? Белый дом не дает ответов на эти вопросы. Я в письменной форме, публично и в частном порядке, всеми доступными способами прошу их дать ответы на эти вопросы, но они этого не делают”, – сказал Джонсон.

Спикер добавил, что государственный долг США сейчас достиг рекордных показателей. Так, выделение финансовой помощи Украине без конкретных планов может привести к тому, что долг продолжит увеличиваться, заключил Джонсон.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев рассказал, чем может закончиться голосование в сенате США по финансированию Украины.

Взято отсюда.

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