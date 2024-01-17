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Каллас назвала объем выплат от союзников, способный спасти киевский режим

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Каллас назвала объем выплат от союзников, способный спасти киевский режим

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас высказала мнение, что Киев может переломить ход конфликта, если ежегодно будет получать помощь, эквивалентную 0,25% ВВП стран, составляющих “формат Рамштайн”.«”Каллас заявила, что у Украины еще есть путь к победе, и союзники могут помочь ей победить российские силы… Каждый член так называемой группы Рамштайн – более 50 стран, включая всех 31 члена Организации Североатлантического договора – должен ежегодно направлять Киеву эквивалент 0,25% своего валового внутреннего продукта, сказала Каллас. По ее словам, это позволит собрать как минимум 120 миллиардов евро (131 миллиард долларов) и повернуть конфликт в пользу Украины”, – говорится в материале агентства Bloomberg.

Каллас, в ноябре высказывавшая желание стать новым генсеком НАТО, также посетовала на то, что многие члены альянса не выполняют данное в 2014 году обещание инвестировать в оборону два процента ВВП.«”Я думаю, из-за того, что этот конфликт кажется очень далеким, некоторые лидеры все еще могут думать, что вам не обязательно тратить эти деньги на оборону, потому что угроза не настолько реальна. Мы, как Европа, должны делать больше”, – сказала глава эстонского кабмина.

Накануне радио Sputnik сообщило, что США не готовят новых пакетов помощи для Украины.

Взято отсюда.

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