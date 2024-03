Каллас отказалась гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отказалась гарантировать, что эстонские военнослужащие не будут направлены на Украину.

Заявление она сделала, отвечая на вопросы депутатов парламента в рамках правительственного часа.

Обсуждая заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу возможной отправки военных из стран ЕС на территорию Украины, эстонские законодатели спросили премьер-министра о планах Таллина.

В ответ Каллас попыталась объяснить депутатам возникшую путаницу в терминологии, говорится в материале РИА Новости.«

"О вводе наземных войск речи никогда не шло… В английском языке это ground troops, troops on the ground, или soldiers on the ground – это солдаты в конкретной стране. Более того, разные страны… присылают солдат, чтобы помочь обучать украинцев", – сказала эстонский премьер.

Позднее парламентарии потребовали от Каллас гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в украинский конфликт.«

"Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. Согласно вашей интерпретации получается, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство. Мы четко выбрали сторону, и это Украина, потому что Россия для нас – прямая угроза", – заявила Каллас.

