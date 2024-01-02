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Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS

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Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS

Владимир Зеленский заявил, что провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как следует из сообщения главы киевского режима, которое приводит “Газета.ru”, он поблагодарил канадского премьера за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снарядов к ним.

Зеленский добавил, что Киев также договорился с Оттавой об активизации переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

Радио Sputnik сообщало, что у Британии закончилось вооружение, которое можно передать Украине.

Взято отсюда.

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