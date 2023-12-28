Канадские СМИ: Украина будет вынуждена вести переговоры с РФ в 2024 году

Украина с учетом уменьшающейся поддержки со стороны Запада будет вынуждена в следующем году согласиться на переговоры с Россией, говорится в материале канадского телеканала CBC.

Отмечается, что солидарность союзников с Киевом начинает ослабевать, украинская армия фактически потеряла возможность перейти в контрнаступление из-за проблем с набором новых солдат в ряды ВСУ.

В то же время увеличивается число политиков, которые считают финансовую помощь Украине пустой тратой денег и ресурсов, сказано в материале.

Телеканал подчеркнул, что на фоне этого есть большая вероятность того, что Украине в 2024 году году придется добиваться прекращения огня или урегулирования конфликта за столом переговоров.

Радио Sputnik также писало, почему Владимир Зеленский вынужден ставить перед украинскими военными “скромные цели” на 2024 год.

Взято отсюда.