Канцлер Австрии опасается, что газопровод через Украину могут повредить

Трубопровод, по которому осуществляется транзит российского газа через Украину, может подвергнуться обстрелу или террористическому нападению, что приведет к осложнению ситуации с поставками, считает канцлер Австрии Карл Нехаммер.«

"Для нас была цель в последние годы – побеспокоиться о том, чтобы у нас были альтернативы, на случай если действительно российский газ больше не будет поступать. Это зависит не только от вопроса транзита. Это также зона военных действий, то есть в любое время трубопровод могут повредить, посредством террористического нападения или намеренной стрельбы, и тем самым дестабилизировать ситуацию с энергопоставками", – приводит РИА Новости слова Нехаммера.

По его словам, Австрии удалось найти альтернативы, теперь у страны есть норвежский газ. Нехаммер отметил, что сейчас газохранилища страны заполнены на 78 процентов.

Ранее австрийский министр по вопросам климатических мер, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонор Гевесслер заявлял, что доля российского газа в импорте страны в декабре 2023 года была рекордной и достигала 98%.

Ранее радио Sputnik писало, что в ЕС заявили об отсутствии интереса в продлении транзита газа через Украину.

Взято отсюда.