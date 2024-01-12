Кандидат в президенты Финляндии Стубб высказался об отношениях с Россией

Кандидат в президенты Финляндии от правящей партии “Национальная коалиция”, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что в случае избрания не планирует поддерживать политические отношения с Москвой до завершения украинского конфликта.«”В политическом плане не будет никаких отношений ни с президентом России, ни с российским политическим руководством, пока они не остановят конфликт на Украине”, – сказал Стубб в интервью агентству Reuters.

Он отметил, что это не означает разрыва дипломатических отношений.«”На прагматическом уровне очевидно, что наши пограничники продолжают сотрудничать, и наши дипломаты продолжают сотрудничать, но это не является опорой российской внешней политики”, – пояснил политик.

Радио Sputnik ранее писало о планах Финляндии продлить решение о закрытии границы с Россией.

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