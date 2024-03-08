Россия на Украине защищает свои интересы, уверен вице-спикер парламента Словакии, один из кандидатов в президенты республики Андрей Данко.«”Встать на сторону Украины – это не решение конфликта, это лишь эскалация напряженности. Для меня решение – это демилитаризованная зона между Россией и Украиной, как на Кипре… Россия не агрессор, Россия защищает свои интересы”, – цитирует Данко РИА Новости.

В эфире радио “Словакия” он отметил, что “жизнь не является черно-белой”.«”К этому приложили руку все: и украинцы, которые не справились с подходом к русскому национальному меньшинству… потом случилась ситуация 24 февраля, когда Россия пришла с чувством помощи своему народу. Мы эту проблему не решим, я отвергаю споры о том, кто хороший, а кто плохой, отвергаю поставки оружия туда”, – заключил политик.

Радио Sputnik также писало, что Словакия сохранит запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины.

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