реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Кандидат в президенты Словакии рассказал об отношении к СВО

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Кандидат в президенты Словакии рассказал об отношении к СВО

Россия на Украине защищает свои интересы, уверен вице-спикер парламента Словакии, один из кандидатов в президенты республики Андрей Данко.«”Встать на сторону Украины – это не решение конфликта, это лишь эскалация напряженности. Для меня решение – это демилитаризованная зона между Россией и Украиной, как на Кипре… Россия не агрессор, Россия защищает свои интересы”, – цитирует Данко РИА Новости.

В эфире радио “Словакия” он отметил, что “жизнь не является черно-белой”.«”К этому приложили руку все: и украинцы, которые не справились с подходом к русскому национальному меньшинству… потом случилась ситуация 24 февраля, когда Россия пришла с чувством помощи своему народу. Мы эту проблему не решим, я отвергаю споры о том, кто хороший, а кто плохой, отвергаю поставки оружия туда”, – заключил политик.

Радио Sputnik также писало, что Словакия сохранит запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Беседы «по-королевски» и голландские домики. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

Беседы «по-королевски» и голландские домики. 10 идей, как провести…

Altapress.ru придумал, как провести праздничные выходные: посетить театр или кино,…

Молотком по голове ударил барнаульский школьник одноклассника

Молотком по голове ударил барнаульский школьник одноклассника

Инцидент произошел в барнаульской школе. Молоток. Ученик 7 класса принес…

Что такое Мясопустная родительская суббота и как правильно поминать усопших

Что такое Мясопустная родительская суббота и как правильно поминать…

Храм. Свечи. Молитва. Церковь. Фото: Анна Меньшикова В православной церкви…

Что строго запрещено делать на Тараса Бессонного. Народные приметы 9 марта

Что строго запрещено делать на Тараса Бессонного. Народные приметы…

Сон. Мужчина Фото: unsplash.com Главный запрет дня Тараса Бессонного содержался…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp