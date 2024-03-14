Карякин и космонавты на МКС сразились в турнире “Vыше только Zвезды”

Многократный чемпион мира по шахматам Сергей Карякин сыграл вничью с космонавтом Олегом Кононенко, работающим на МКС, сообщает интернет издание “Подмосковье сегодня” со ссылкой на Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Игра прошла в рамках турнира “Vыше только Zвезды”, состоявшегося в ЦУП российского сегмента МКС и в Королеве. «

"Проводим большую работу по популяризации шахмат в Московской области и открываем новые клубы по всей стране. Но мы не ограничиваемся развитием шахмат на земле, а устремляемся выше – в космос", – рассказал Карякин.

Кроме того, Карякин провел сеанс одновременной игры на 24 досках и на всех выиграл. В турнире также приняли участие ветераны СВО.

Радио Sputnik также сообщало, что Карякин открыл первый в Сибири шахматный клуб.

Взято отсюда.