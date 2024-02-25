Карикатуристке в Латвии угрожают из-за “комикса о свиньях” с военными ВСУ

В Латвии разгорелся скандал из-за “комикса о свиньях” (The Pig Comics) с изображением украинских военнослужащих, который был опубликован на портале LSM во вторую годовщину начала спецоперации на Украине, 24 февраля. Об этом пишет латвийское издание Delfi.

Отмечается, что публикация вызвала критику со стороны местных интернет-пользователей, так как в этот раз свиньи – постоянные герои комикса – были в военной форме и иллюстрировали украинских военных.

Реагируя на ситуацию, Совет общественных электронных СМИ Латвии (SEPLP) призвал омбудсмена общественных СМИ Анду Рожукални оценить сатирический “комикс о свиньях” с украинскими военнослужащими.

Президент страны Эдгарс Ринкевич также отреагировал на публикацию, написав в соцсети X, что “шутить можно и нужно, но важен и контекст”.

Редакция портала сначала попыталась объяснить, что в серии комиксов, которая выходит на регулярной основе несколько лет, все персонажи традиционно изображены в виде свиней. Герои могут быть строителями, участниками спортивных игр и т. п.

Однако позднее главный редактор издания Марта Церевас принесла извинения за выбранных для сатиры персонажей.«”Мы создали The Pig Comics о на Украине не в том месте и не в то время. Извините, мы не хотели никого обидеть. Публикация удалена с портала”, — написала она в аккаунте LSM в соцсети X.

Инцидент прокомментировала художница комикса Гундега Макита Эвелоне. На странице в Facebook* она разместила еще одно изображение под названием “Азбука комиксов о свиньях”.

Подпись под картинкой поясняла, что “в комиксе “Свиньи” все – свиньи”, а также что “сатира – это сатира”.

Кроме того, Эвелоне сообщила, что после скандала ей стали угрожать расправой.

Радио Sputnik также писало о новом скандале с участием украинских военных.

Взято отсюда.