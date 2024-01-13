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Кассетные боеприпасы становятся для ВСУ все менее полезными, пишут СМИ

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Кассетные боеприпасы становятся для ВСУ все менее полезными, пишут СМИ

Применение украинской армией на поле боя полученных от США кассетных боеприпасов стало менее эффективным, пишет американская газета The New York Times.«”Даже партия кассетных боеприпасов… частично утратила свою эффективность на поле боя”, – говорится в статье.

По словам неназванного командующего взводов ВСУ, раньше эти боеприпасы использовались для нанесения ударов по наиболее крупным группировкам ВС РФ, но ко теперь российские силы проводят атаки более компактными и мобильными группами.

Кроме того, добавил он, российские военнослужащие углубили траншеи, что также снизило точность нанесения ударов.

Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до 14 процентов таких снарядов могут вообще не разорваться, поскольку давно находятся на складах.

В этом случае кассетные боеприпасы будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению на протяжении многих лет после завершения конфликта.

Некоторые однопартийцы американского лидера Джо Байдена в конгрессе США также выступили против поставок такого оружия Украине.

Радио Sputnik сообщало об уничтожении под Купянском российскими военными кассетных боеприпасов немецкого производства.

Взято отсюда.

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