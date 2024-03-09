Кэмерон допустил “круговой обмен” ракетами Британии и ФРГ ради помощи ВСУ

Великобритания готова помочь ФРГ в решении проблем с поставкой на Украину ракет Taurus, заявил министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон.«

"Мы намерены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине", – сказал он в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

Кэмерон при этом отметил, что в случае использования названных ракет можно обговорить ограничения, которые позволят избежать эскалации конфликта.

По словам британского министра, в этом вопросе Лондон доверяет обещаниям Киева.

Кроме того, дипломат не исключил рассмотрения Британией варианта покупки немецких реактивных снарядов и передачи Киеву британских ракет Storm Shadow.«

"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы планируем", – ответил он на вопрос о возможности "кругового обмена", при котором Берлин отправил бы Лондону ракеты Taurus, а тот в свою очередь передал Storm Shadow Киеву.

В начале года немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине.

Радио Sputnik писало, что, по мнению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Taurus не станут решающим фактором в исходе конфликта на Украине.

Взято отсюда.