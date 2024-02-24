Кэмерон и Сикорский назвали пять приоритетов для “друзей Украины”

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский обозначили пять приоритетов для “друзей Украины”. «

"Вот пять приоритетов для всех друзей Украины. Во-первых, финансирование. Во-вторых, оборудование и боеприпасы. В-третьих, обучение. В-четвертых, борьба с обходом санкций. И наконец, конфискация замороженных российских активов", – говорится в совместной статье министров для британской газеты The Sun.

Главы МИД Британии и Польши призвали поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Накануне радио Sputnik писало, что Венгрия заблокировала совместное заявление стран ЕС по Украине

Взято отсюда.