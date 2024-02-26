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Кэмерон: Путину нужно доказать невозможность победить Украину

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Кэмерон: Путину нужно доказать невозможность победить Украину

Западные страны должны доказать президенту России Владимиру Путину, что он ошибается по поводу Украины, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.«

"Спустя два года <…> Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача – доказать, что он ошибается", – написал он в соцсети X.

Британский министр в очередной раз заверил Киев в поддержке со стороны Лондона.

Радио Sputnik ранее рассказало, какие пять приоритетов для “друзей Украины” обозначили Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский.СпецпредставительВоенное давление Киева, заявление большой семерки и недружеская Польша11:33

Взято отсюда.

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