Кэмерон выступил с инициативой, касающейся замороженных активов РФ

Великобритания может использовать замороженные российские активы в качестве залога при выдаче кредитов Украине, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.«”Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или долгового обязательства, которое по сути использует замороженные российские активы в качестве гарантии, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия заплатит репарации”, – цитирует его РИА Новости.

Кэмерон на выступлении в британском парламенте подчеркнул, что в вопросе передачи российских активов Украине рассчитывает на максимальную солидарность Евросоюза и G7. Однако, если достичь ее не удастся, Лондон продолжит обсуждение данных мер с теми государствами, которые готовы их поддержать.

Радио Sputnik писало, что между США и ЕС возникли разногласия по вопросу конфискации российских активов.

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