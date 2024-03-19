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Кенгуру Гранди погибла в зоопарке Белгорода в результате обстрела ВСУ

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Кенгуру Гранди погибла в зоопарке Белгорода в результате обстрела ВСУ

Во время украинского обстрела в зоопарке Белгорода погибла ручная кенгуру Гранди, сообщили в учреждении.

Отмечается, что от кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру, а Гранди в это время была на улице. «

"Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Мы тебя никогда не забудем, милая. Когда этот кошмар наяву закончится, Гранди, мы посадим в нашем лесу самый вкусный виноград в честь тебя!" – говорится в сообщении зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

В Белгород Гранди перевезли из зоопарка Санкт-Петербурга в 2019 году, и она сразу стала любимицей посетителей. Кенгуру позволяла себя гладить, брала еду из рук, предпочитая виноградные веточки. В позапрошлом году она принесла потомство. В зоопарке рассчитывали, что она вновь станет мамой в этом году, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik также сообщило, что российские войска сбили вертолет ВСУ, летевший к Белгородской области.

Взято отсюда.

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