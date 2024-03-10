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Кеннеди-младший осудил стремящегося “остановить Путина” на Украине Байдена

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Кеннеди-младший осудил стремящегося "остановить Путина" на Украине Байдена

Претендент на номинацию кандидата в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал планы действующего главы государства Джо Байдена “остановить российского лидера Владимира Путина” на Украине.

Накануне Байден в выступлении перед конгрессменами с посланием “О положении страны” заявил, что “Украина может остановить Путина”, если получит поддержку со стороны американцев.

Президент США в этой связи призвал законодателей поторопиться с утверждением документа, предусматривающего выделение помощи Киеву

В эфире телеканала Fox News Кеннеди-младший отметил, что речь идет не о том, что армия России якобы намерена начать “поход в Европу”, а о расширении НАТО на восток и использовании Украины в качестве инструмента, чего Соединенные Штаты не должны были допустить.«

"Речь шла не о том, чтобы остановить шествие Путина по Европе. Это война против движения НАТО на Украину, чего нам не следовало делать", – цитирует политика издание The Hill.

Он добавил, наиболее влиятельные американские дипломаты считают Североатлантического альянса на восток большой ошибкой.

Украинский конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров, резюмировал Кеннеди-младший.

Радио Sputnik сообщало, что, по утверждению Белого дома, власти Украины не просят введения в страну иностранных войск.

Взято отсюда.

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