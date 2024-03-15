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Кеосаян: Макрон пытается подражать Путину, но получается коряво

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Кеосаян: Макрон пытается подражать Путину, но получается коряво

Противоречивые заявления президента Франции Эммануэля Макрона в интервью национальным телеканалам свидетельствуют об истерике европейских элит, которые оказались неготовыми к поражению в противостоянии с Россией, считает кинорежиссер, сценарист, продюсер Тигран Кеосаян.

Макрон заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и “принять решения, гарантирующие, что она не победит”. При этом он отметил, что “Франция не ведет войну с Россией и российским народом”, никогда не приступит к наступательным действиям и никогда не возьмет на себя инициативу в конфликте на Украине.«”Люди впали в истерику. А когда впадают в истерику? Когда люди понимают, что мохнатый пушной зверек песец подкрадывается, а у них плана никакого нет. Потому что план был один – только их победа. Ну, потому что они так себе решили, эти глобалистские инфантилы. Мол, мы победим, а Россия проиграет. <…> Но теперь они видят, что все меняется. Мы и не сомневались, что так будет, просто это был вопрос времени. А у них плана нет, и его (Макрона, – ред.) начинает качать. Есть такое понятие “скачущие показания”. Вот это (заявления Макрона, – ред.) – клинический случай скачущих показаний”, – сказал Тигран Кеосаян в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Это обосновано множеством факторов, считает Кеосаян.«”Это комплексы. Это желание возглавить Европу. Это его гендерная двойственность – простите, но это так. <…> И война пошла не так, как они себе представляли. И они понимают, что уж полночь близится, а Германа все нет. Вот как надо воспринимать Макрона. Он кидает пробные шары”, – отметил кинорежиссер.

Макрон хочет добиться политического веса, поэтому пытается подражать президенту РФ Владимиру Путину, но получается плохо, продолжил он.«”Они все берут пример с Владимира Владимировича. И это, конечно, не может не смешить. Но и не может не радовать, потому что пример лучше брать с умного, опытного дуайена президентского корпуса. Но получается это у них коряво. Почитайте его интервью, которое типа послание. Это катастрофа. Он сдал там и Украину, и свои слова об отправке войск”, – заключил Тигран Кеосаян.

Эфир программы слушайте здесь.Пятница с Тиграном КеосаяномВыбор россиян и поддержка пенсионеров, безумие Макрона и чистка в ВСУ09:04

Взято отсюда.

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