После освобождения Авдеевки Вооруженные силы России в перспективе могут продвинуться в зоне СВО до Киева, считает боец российской армии с позывным “Тула”.

Корреспонденту “Царьграда” Альгису Микульскису в рамках съезда Союза добровольцев Донбасса удалось пообщаться с добровольцем, который участвует в боевых действиях в Донбассе.

“Тула” оставил послание каждому бойцу, принимающему участие в спецоперации. По его мнению, после взятия контроля над Авдеевкой следует поставить целью возвращение “русского города Киева”.«”Дальше будем идти вперед. Киев – русский город, надо возвращать. Мой сын сейчас на Запорожском направлении воюет. Победа будет за нами!”, – приводит “Царьград” слова добровольца.

В четверг, 22 февраля, в Ростове-на-Дону проходит IX съезд Союза добровольцев Донбасса (СДД). В приветственном обращении к участникам съезда президент РФ Владимир Путин отметил, что бойцы с начала организованной неонацистами агрессии против мирных жителей встали на защиту братьев.

Радио Sputnik писало, как Путин ответил на вопрос, почему СВО не началась раньше.

Взято отсюда.