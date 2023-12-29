Киев, Одесса, Львов. Взрывы раздаются в нескольких украинских городах

Взрывы раздаются в пригороде Днепропетровска и Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ.

Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.«”Днепр (до переименования Киевом город Днепропетровск, – ред.), в пригороде раздаются взрывы. Также громко в Полтавской области. Предварительно – работа ПВО”, – говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания “Зеркало недели”.

Взрывы также слышны в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, город был атакован трижды за утро.«

"Есть определенные проблемы с подачей электричества для транспорта", – написал он в Telegram-канале.

О “двух прилетах” сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

О взрывах в Одессе и Киеве пишет агентство “РБК – Украина”, об аналогичной обстановке в Хмельницкой области – украинский телеканал “Общественное”.

По словам мэра столицы Украины Виталия Кличко, “в Подольском районе пылает складское помещение”.

Радио Sputnik сообщало о взрыве в украинском Миргороде.

Взято отсюда.