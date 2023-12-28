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Киев принудительно вывез из подконтрольной части ДНР 100 тысяч жителей

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Киев принудительно вывез из подконтрольной части ДНР 100 тысяч жителей

Власти Украины принудительно вывезли из подконтрольной им части ДНР более 100 тысяч жителей, сообщает украинское Министерство по вопросам реинтеграции.«

"Обязательная эвакуация населения Донецкой области (подконтрольная Киеву часть ДНР, – ред.) началась в августе 2022 года. С этого времени в ее пределах в безопасные регионы переместились более 100 тысяч граждан. Среди них – более 13,2 тысячи детей и более 4,8 тысячи маломобильных", – приводит фрагмент сообщения РИА Новости.

Уточняется, что людей вывозят в Житомирскую область на северо-западе Украины, где селят в бесплатные приюты.

Радио Sputnik также писало, что в Сумской области Украины эвакуированы 19 населенных пунктов.

Взято отсюда.

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