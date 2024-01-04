Киев внес в список “спонсоров войны” производителя товаров из морепродуктов

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило о внесении компании-производителя товаров из морепродуктов Vici в список “международных спонсоров войны”.«

"… НАПК внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны", – приводит фрагмент публикации РИА Новости.

По мнению представителей агентства, пока такие известные бренды, как Vici, присутствуют на российском рынке, мир получает “неправильный сигнал”, что РФ остается частью международных экономических процессов, а россияне видят, что “все делают правильно”.

Ранее радио Sputnik писало о включении в список “спонсоров войны” китайской железнодорожной компании.

Взято отсюда.