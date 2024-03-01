Киевляне вышли на акцию протеста возле военкомата

Жители Киева, собравшиеся около здания одного из военкоматов украинской столицы потребовали изменить условия мобилизации и провести ротацию военнослужащих на передовой, рассказали очевидцы.

Они передали РИА Новости видео и фото, сделанные в рамках прошедшей накануне акции. В мероприятии приняли участие около 100 человек.

“Требуем ротации”, “На фронте люди, а не роботы” и “Дайте солдатам отдохнуть” – таковы лозунги протестующих.«”Наша армия устала, нужно отпустить военных отдыхать. До тех пор, пока власти не могут разработать нормальный законопроект – люди на фронте 24 месяца. Они уставшие и не могут воевать”, – сказала одна из участниц акции.

Протестующие задают властям вопрос: “Где справедливая мобилизация?”, а также выражают недовольство, что “кто-то защищает Авдеевку, а кто-то Монако”, и обвиняют власти в зарабатывании денег на гражданах, назвав “адом” для ВСУ ситуацию на фронте.

Новый законопроект, подготовленный кабмином, был внесен на рассмотрение Верховной рады 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыва инвалидов, но значительно ужесточает процесс проведения мобилизации.

Парламент Украины 7 февраля принял в первом чтении новую редакцию законопроекта, перед вторым чтением в документ снова будут вносить поправки.

Радио Sputnik сообщало, во сколько Украине обойдется мобилизация 400 тысяч человек.

Взято отсюда.