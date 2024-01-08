Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Киевские власти сообщили о ЧП с водопроводом в городе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Киевские власти сообщили о ЧП с водопроводом в городе

В Святошинском районе Киева произошел прорыв водопровода, сообщили в администрации украинской столицы.

Ранее издание “Зеркало недели” распространило информацию, что в жилом массиве Борщаговка в Киеве зафиксирован прорыв канализации.

Власти города опровергли эти данные.«

"Подчеркиваем, что произошла утечка именно холодной воды", — приводит RT сообщение, размещенное в Telegram-канале киевской администрации.

Радио Sputnik сообщало, что прокуратура Киева начала расследование по факту подтопления участка столичного метро.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Эксперт предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году

08.01.2024

 Новости Барнаул

После ограничений на алтайских трассах открыли движение для транспорта

08.01.2024

 Новости Барнаул

В 2023 году волонтёры «Лиза Алерт» нашли в Алтайском крае 448 человек живыми и невредимыми

08.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае проводятся профилактические рейды по пожарной безопасности

08.01.2024

 Новости Барнаул

В Бийске еще одна девочка серьезно пострадал после катания на горке

08.01.2024

 Новости Барнаул

Несмотря на предупреждения вновь ЧП с детьми на «ватрушках» в праздники

08.01.2024

 Новости Барнаул

Госавтоинспекция Алтайского края информирует о возобновлении движения для всех видов транспорта

08.01.2024

 Новости Барнаул

Умер Николай Макеев, долгие годы служивший Закону в прокуратуре России

08.01.2024

 Новости Барнаул

Уточненная информация по обстановке на дорогах края

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix