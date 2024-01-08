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Киркоров передаст гонорар за “Новогоднюю маску” пострадавшим в Белгороде

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Киркоров передаст гонорар за "Новогоднюю маску" пострадавшим в Белгороде

Народный артист РФ Филипп Киркоров пообещал передать гонорар за участие в новогоднем спецвыпуске шоу “Маска” пострадавшим при обстреле ВСУ Белгорода.«

"Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода", – написал Киркоров в соцсети "ВКонтакте".

Фрагменты с участием певца, участвовавшего в скандально известной “голой” вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, были вырезаны из новогодних программ на федеральных каналах, сообщила главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, на НТВ артиста, сидевшего в жюри новогоднего выпуска “Маски”, оставили в “максимально усеченном виде”, так как “не выпускать финал в эфир или переснять его было бы болезненно для участников конкурса”.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 30 декабря сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Известно о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор обстрелы города и области продолжались.

Ранее радио Sputnik рассказало, как Киркоров перестраховался после вечеринки Ивлеевой.

Взято отсюда.

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